Ножницы Комби ручные КНР-80 для использования в качестве силового и режущего инструмента при проведении ремонтных, монтажных и аварийно-спасательных работ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ножницы Комби ручные КНР-80 для использования в качестве силового и режущего инструмента при проведении ремонтных, монтажных и аварийно-спасательных работ- Ножницы механические металлообрабатывающие