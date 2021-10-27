Набор реагентов д/опред. АСТ в сыворотке или плазме крови 250МЛ №1 С13.5.50 ООО "НПФ "АБРИС+"
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов д/окраски мазков по Папаниколау OG6 500 опр. 05-070/S ООО "ЭРГОПРОДАКШН" Россия №1
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов д/окраски мазков по методу Циля-Нильсена на 200 мазков 441 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия №1
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов д/опред. альбумина в сыворотке крови 250МЛ №1 С17.5.50 ООО "НПФ "АБРИС+"
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов д/опред. гликолизир. гемоглобина HbA1c в крови 100 определений 10658 Хуман ГмбХ Германия
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов д/клинической биохимии контрольная мультисыворотка человека норма ур.2 НN1530 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК Великобритания №1
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов д/иммуногистохим. Rabbit Monoclonal Antibody Селл Марк Корпорейшн антитела кроличьи моноклон. к CDX-2 7МЛ 235R-18 США флакон №1
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов для анализатора Immulite One/1000/2000 для определения Т4 свободного 100 определений LKFT41 Сименс Хелскеа Дианостикс Инк. США №1
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов для анализатора Konelab для определения АлАт 2400 определений 50МЛ №1 981361 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов для анализатора Immulite One/1000/2000 для определения СА 125 100 определений LKOP1/10380969 Сименс Хелскеа Дианостикс Инк. США №1
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов для анализатора Immulite One/1000/2000 для определения лютеинизирующего гормона 100 определений LKLH1 Сименс Хелскеа Дианостикс Инк. США №1
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к CD10 SP67 05857856001 Рош Диагностике ГмбХ Германия №50
Реагенты диагностические
Не указана