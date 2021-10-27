Набор реагентов КомбиБест ВИЧ-1.2 АГ/АТ (комплект 2).D-0152 для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1.2 и антигена р24 ВИЧ-1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов КомбиБест ВИЧ-1.2 АГ/АТ (комплект 2).D-0152 для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1.2 и антигена р24 ВИЧ-1- Реагенты диагностические