Картридж к фильтру для воды Гейзер ПФМ 40 20 ВВ D=115ММ, h=508ММ, 5мКм, вспененный полипропилен. 34011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды Гейзер ПФМ 40 20 ВВ D=115ММ, h=508ММ, 5мКм, вспененный полипропилен. 34011- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод