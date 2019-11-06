Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Чехол специальный для одежды спанбонд 640х1200ММ ФКУ КП-3 УФСИН РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Чехол специальный для одежды спанбонд 640х1200ММ ФКУ КП-3 УФСИН РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Чехол специальный для одежды спанбонд 640х1200ММ ФКУ КП-3 УФСИН РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    5
    Чехол специальный для одежды спанбонд 640х1200ММ ФКУ КП-3 УФСИН РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФКУ КП-3 УФСИН РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Чехол водонепроницаемый DJI Pocket 2 Waterproof Case черный для Экшен камеры DJI 72.6х81.6х169.9ММ
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 7043,4
    В корзину
    Чехол сумка для цифровой камеры Sony LCS-SL20 черный 300х215х125ММ
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 7400
    В корзину
    Чехол зарядный DJI Pocket 2 Charging Case для Экшен камеры DJI 48х48х152.2ММ 0...+55ГРАД ЦЕЛЬС 1500МАЧ
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 12726
    В корзину
    Чехол универсальный Olympus CSCH-121 черный для камеры Tough V600083BW000
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    Не указана
    В корзину
    Чехол белый для цифровой камеры Fujifilm Instax Mini 8
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    Не указана
    В корзину
    Чехол сумка Nikon Coolpix W300 к цифровому фотоаппарату
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 300
    В корзину
    Чехол транспортировочный Lowepro Apex 110 AW
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    Не указана
    В корзину
    Чехол Sony LCS-HB черный для фотокамер Cyber-Shot серии H
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    Не указана
    В корзину
    Чехол Lowepro Dashpoint 10 Blue
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    Не указана
    В корзину
    Чехол специальный для гладильной доски Ника ЧА2 тефлон 129х480ММ белый/синий/серый
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 250
    В корзину
    Футляр к нагрудному знаку "Ветеран" ООО "Газпром трансгаз Самара" 170x130x28ММ цвет синий с прозрачной крышкой, флокированный, с местом под знак и удостоверение
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 50
    В корзину
    Чехол специальный для одежды BL 120-60 спанбонд 1200х600ММ синий/серый Россия
    Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 214
    В корзину
    Позвонить