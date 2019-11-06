Полусапоги специальные хромовые утепленные мужские зимние на подкладе из искуственного меха ФКУ ИК-21 УФСИН РОССИИ ПО РБ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полусапоги специальные хромовые утепленные мужские зимние на подкладе из искуственного меха ФКУ ИК-21 УФСИН РОССИИ ПО РБ Россия- Обувь повседневная с верхом из кожи