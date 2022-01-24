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    Главная / Торговый портал / Части и принадлежности прочих офисных машин / Лента красящая KП33B для принтера Кп 220 80М черный
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    Лента красящая KП33B для принтера Кп 220 80М черный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента красящая KП33B для принтера Кп 220 80М черный- Части и принадлежности прочих офисных машин
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    Лента красящая KП33B для принтера Кп 220 80М черный

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    Поставщики
    • ООО "ПРАЙМ ГРУП"
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      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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