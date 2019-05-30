Блендер погружной Tefal Optitouch HB833132 600ВТ механическое управление 16 скоростей 0.5Л пластик белый 260х250х140ММ 1.18КГ
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 2392,95₽
Миксер планетарный KitchenAid Artisan 4.8Л 300ВТ 220В 58/220ОБ/МИН кремовый 360х240х370ММ 5KSM175PSEAC
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 74280₽
Штроборез Hitachi (Япония), CM5SB 1300ВТ 11000ОБ/МИН 125ММ кейс, 2.9 кг
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 143957₽
Миксер ручной Robot Coupe MINI MP190 COMBI 9Л 270ВТ 220В 2000-12500ОБ/МИН 78х78х550ММ нож, насадка, венчик, штанга, настенный держатель, ключ для сборки/разборки ножа
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 47640₽
Штроборез DC SE-20 VC 20U 7500ОБ/МИН 343х207х203ММ 40ММ 46ММ 4диска SPX 3596874
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 170080,8₽
Блендер Bork Industrial B800 2000ВТ 1 скорость 2Л пластик/нержавеющая сталь 4.8КГ
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 27638,16₽
Мельница гравитационная электрическая Molti Gravity Force для специй 62х41х199ММ
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 826,95₽
Блендер Hurakan HKN-HBH850 Pro 950ВТ 1.5Л пластик 290х260х460ММ 6.82КГ
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 39500₽
Блендер Bork B501 1000ВТ 1.5Л металл/Eastman Tritan стальной
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 15000₽
Сепаратор для молока бытовой электрический «Ротор» СП для бытового использования в домашних условиях 220±22 В, 100 Вт, 5.5ЛИТР, (ОПК) 5-ИЛКЮ.061261.001ТУ-94 АО АПЗ "Ротор"
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Штроборез Bosch GNF 20 CA 900ВТ 9300ОБ/МИН 390х490х190ММ 20ММ 0.601.612.508
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 11054,4₽
Штроборез Makita SG-1251J 1400ВТ 10000ОБ/МИН 350х151х178ММ 30ММ 6-30ММ
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
от 13188₽