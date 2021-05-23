Шкаф для одежды С 15.3.1 800х600х1944ММ 2-дверный дуб Шамони ЛДСП 18ММ ПВХ 0.45 и 2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды С 15.3.1 800х600х1944ММ 2-дверный дуб Шамони ЛДСП 18ММ ПВХ 0.45 и 2- Шкафы для одежды деревянные