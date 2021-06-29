Производство пиломатериала обрезного хвойных и лиственных пород ММ ММ до 3000ММ 100/120/150ММ 50ММ ПРОЦ ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Россия 1025901777604

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство пиломатериала обрезного хвойных и лиственных пород ММ ММ до 3000ММ 100/120/150ММ 50ММ ПРОЦ ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Россия 1025901777604- Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком