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    Главная / Торговый портал / Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком / Производство пиломатериала обрезного хвойных и лиственных пород ММ ММ 3000-6000ММ 100/120/150ММ 50ММ ПРОЦ ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Россия 1025901777604
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Производство пиломатериала обрезного хвойных и лиственных пород ММ ММ 3000-6000ММ 100/120/150ММ 50ММ ПРОЦ ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Россия 1025901777604

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство пиломатериала обрезного хвойных и лиственных пород ММ ММ 3000-6000ММ 100/120/150ММ 50ММ ПРОЦ ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Россия 1025901777604- Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком
    4
    Производство пиломатериала обрезного хвойных и лиственных пород ММ ММ 3000-6000ММ 100/120/150ММ 50ММ ПРОЦ ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Россия 1025901777604

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    Цена
    от 5500
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    Единица измерения:
    М3
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    Поставщики
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4583,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Пиломатериал хвойный, лиственный, обрезной, толщина 50мм, ширина -100,120,150, длина от 3м до 6м
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      5500c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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