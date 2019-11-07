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    Главная / Торговый портал / Ножницы механические металлообрабатывающие / Ножницы гидравлические НГм63 со встроенным насосом
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ножницы гидравлические НГм63 со встроенным насосом

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ножницы гидравлические НГм63 со встроенным насосом- Ножницы механические металлообрабатывающие
    18
    Ножницы гидравлические НГм63 со встроенным насосом

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    Поставщики
    • ООО "ФИН-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ВХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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