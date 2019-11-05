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    Главная / Торговый портал / Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето / Фонарь сигнальный Планета водонепроницаемый 1.5В Сила света не менее 50КД ООО "Планета"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фонарь сигнальный Планета водонепроницаемый 1.5В Сила света не менее 50КД ООО "Планета"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фонарь сигнальный Планета водонепроницаемый 1.5В Сила света не менее 50КД ООО "Планета"- Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
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    Фонарь сигнальный Планета водонепроницаемый 1.5В Сила света не менее 50КД ООО "Планета"

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    Поставщики
    • ООО "УТС РЕФ-5"
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      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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