Скамья для сквера со спинкой деревянная с металлическим основанием 1500х400х1000ММ ГОСТ Р 56071-201 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья для сквера со спинкой деревянная с металлическим основанием 1500х400х1000ММ ГОСТ Р 56071-201 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом