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    Главная / Торговый портал / Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом / Скамья для сквера со спинкой деревянная с металлическим основанием 1500х400х1000ММ ГОСТ Р 56071-201 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Скамья для сквера со спинкой деревянная с металлическим основанием 1500х400х1000ММ ГОСТ Р 56071-201 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья для сквера со спинкой деревянная с металлическим основанием 1500х400х1000ММ ГОСТ Р 56071-201 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
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    Скамья для сквера со спинкой деревянная с металлическим основанием 1500х400х1000ММ ГОСТ Р 56071-201 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия

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