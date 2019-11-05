Скамья для сквера без спинки деревянная с металлическим основанием 2500х400х500ММ ГОСТ Р 56071-201 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья для сквера без спинки деревянная с металлическим основанием 2500х400х500ММ ГОСТ Р 56071-201 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом