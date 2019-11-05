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    Главная / Торговый портал / Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья / Брус хвойных пород 180х180ММ ГОСТ 24454-80 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия
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    Брус хвойных пород 180х180ММ ГОСТ 24454-80 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брус хвойных пород 180х180ММ ГОСТ 24454-80 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия- Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
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    Брус хвойных пород 180х180ММ ГОСТ 24454-80 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия

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    Поставщики
    • ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
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      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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