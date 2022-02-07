Шкаф металлический для уборочного инвентаря напольный по инд. чертежу № 1-1 1850х500х500ММ серый металл ТО 5629-001-25246653-2015 ФКУ ИК-2 ГУФСИН РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для уборочного инвентаря напольный по инд. чертежу № 1-1 1850х500х500ММ серый металл ТО 5629-001-25246653-2015 ФКУ ИК-2 ГУФСИН РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Шкафы металлические прочие