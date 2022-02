Характеристики

Полуботинки мужские кожаные "Неогард-Лайт Антистат", ПУ/ТПУ, композит. внутр. защ. носок, немет. проколозащ. прокладка Полуботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В качестве материалов для верха обуви используется гидрофобная, паропроницаемая натуральная кожа для верха обуви толщиной 1,6–1,8 мм с вставками из водоотталкивающего материала ON DURA RETOR (Ретор). Полуглухой клапан-язык, исключающий по­падание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из материала ON DURA RETOR (Ретор) стойкого к истиранию. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс; 65% ПЭ, 35% Кулмакс) и подкладочного полотна ON STEAM (Он Стим; 100% микрофибра) стойких к истиранию, способных активно отводить влагу от стопы. Отделка со световозвращающими элементами. Антистатическая (ESD) вкладная стелька BIOTEC (Биотек) эффективно впитывает влагу и обеспечивает комфорт при носке. Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Для защиты от прокола применяются неметаллические антистатические прокладки из материала ON-PROTECTOR-Z (ОН-ПРОТЕКТОР-ЗЕТ) с сопротивлением усилию прокола не менее 1200 Н. Фурнитура из пластика. Подошва двухслойная антистатическая, маслобензостойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана об­ладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви лег­кость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40…+120 °С) термопластичного полиуретана стойкого к деформациям и истиранию. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями (защита от скольжения по зажиренным поверхностям), а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Полнотно-размерные характеристики колодки, применяемой при производстве обуви, обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня. Верх обуви: кожа натуральная и материал ON DURA RETOR.Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX и ON STEAM.Защитные носки: композитный материал (Мун 200).Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н).Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.Метод крепления: литьевой.Цвет: черный.Высота обуви: 90±5 мм.Полнота: 9.Масса полупары: 650±50 г. ТР ТС 019/2011 ТО 15.20.32-17385659-041-2018 к ГОСТ 12.4.137-2001 EN ISO 20345:2011 S3 SRC CEI EN 61340-5-1:2016 (ESD) Обувь сертифицирована на соответствие правилам, установленным Директивой 89/686/EEC «Cредства индивидуальной защиты», требованиям EN ISO 20345:2011 и CEI EN 61340-5-1:2016, что подтверждено сертификатами соответствия, выданными нотифицированным органом по сертификации (№ 0465): A.N.C.I. SERVIZI S.R.L – A SOCIO UNICO SEZIONE CIMAC – CORSO G. BRODOLINI 19, 27029 VIGEVANO (PV), Италия.