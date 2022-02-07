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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф металлический инструментальный ДиКом ВЛ-052-05 2000х1024х625ММ серый RAL 7038/синий RAL 5012
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический инструментальный ДиКом ВЛ-052-05 2000х1024х625ММ серый RAL 7038/синий RAL 5012

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический инструментальный ДиКом ВЛ-052-05 2000х1024х625ММ серый RAL 7038/синий RAL 5012- Шкафы металлические прочие
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    Шкаф металлический инструментальный ДиКом ВЛ-052-05 2000х1024х625ММ серый RAL 7038/синий RAL 5012

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    Поставщики
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
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