Тройник Т I 325x14-К48-108x8-К48-7.5(11.25)-0.6-40 ТУ 1469-042-78795288-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник Т I 325x14-К48-108x8-К48-7.5(11.25)-0.6-40 ТУ 1469-042-78795288-2014- Фитинги для труб стальные, кроме литых