Производство набор кухонный ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Операции процесса производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство Разделочная доска ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Операции процесса производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство Набор разделочных досок доски разделочные 3ШТ ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Операции процесса производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство Хлебница ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Операции процесса производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство Набор разделочных досок ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Операции процесса производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана
Производство Набор разделочных досок доски разделочные 2ШТ ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Операции процесса производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Не указана