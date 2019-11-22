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    Главная / Торговый портал / Операции процесса производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, отдельные, выполняемые субподрядчиком / Производство Набор разделочных досок доски разделочные 3ШТ ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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    Производство Набор разделочных досок доски разделочные 3ШТ ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство Набор разделочных досок доски разделочные 3ШТ ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ- Операции процесса производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, отдельные, выполняемые субподрядчиком
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    Производство Набор разделочных досок доски разделочные 3ШТ ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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      Спецификация
      Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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