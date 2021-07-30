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    Главная / Торговый портал / Бумага специального назначения / Бумага инженерная широкоформатная Xerox Architect 567492 А0+ 914ММx175М 80Г/М2 170ПРОЦ 76.2ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага инженерная широкоформатная Xerox Architect 567492 А0+ 914ММx175М 80Г/М2 170ПРОЦ 76.2ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага инженерная широкоформатная Xerox Architect 567492 А0+ 914ММx175М 80Г/М2 170ПРОЦ 76.2ММ- Бумага специального назначения
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    Бумага инженерная широкоформатная Xerox Architect 567492 А0+ 914ММx175М 80Г/М2 170ПРОЦ 76.2ММ

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    Цена
    от 4000,94
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    Единица измерения:
    РУЛ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3334,11
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4000,94
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Длина намотки, м: 175 Ширина роля: 914 мм Внутренний диаметр втулки: 76 мм Плотность листа бумаги: 80 г/кв.м Покрытие бумаги: Нет Белизна: 170 % Формат: А0+ (914 мм) Страна происхождения: Португалия Рулонов в коробке: 6 шт. Схема вложения: 1 Рулон: Да Внутренний диаметр втулки (дюйм): 3
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      4000,94c НДС
      Цена актуальна до

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