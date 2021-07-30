Бумага инженерная широкоформатная Xerox Architect 567492 А0+ 914ММx175М 80Г/М2 170ПРОЦ 76.2ММ

Цена без НДС, руб.
3334,11
Спецификация
Производство бумаги
Характеристики
Длина намотки, м: 175
Ширина роля: 914 мм
Внутренний диаметр втулки: 76 мм
Плотность листа бумаги: 80 г/кв.м
Покрытие бумаги: Нет
Белизна: 170 %
Формат: А0+ (914 мм)
Страна происхождения: Португалия
Рулонов в коробке: 6 шт.
Схема вложения: 1
Рулон: Да
Внутренний диаметр втулки (дюйм): 3
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край