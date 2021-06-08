Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств в виде контрольно-диагностических и регулировочных работ, крепежные работы, разборочно-сборочные работы, слесарно-механические работы, жестяницкие работы, сварочные работы, окрасочные работы ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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