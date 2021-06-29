Производство доски необрезной из материала заказчика 1-2 сорта ММ ММ 2000/3000/4000/6000ММ 100-150ММ 25/40/55ММ не более 22ПРОЦ без сушки ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1026002942690

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство доски необрезной из материала заказчика 1-2 сорта ММ ММ 2000/3000/4000/6000ММ 100-150ММ 25/40/55ММ не более 22ПРОЦ без сушки ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1026002942690- Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком