Производство доски обрезной из материала заказчика 1-2 сорта ММ ММ ММ ММ ММ ПРОЦ без сушки ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1026002942690

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство доски обрезной из материала заказчика 1-2 сорта ММ ММ ММ ММ ММ ПРОЦ без сушки ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1026002942690- Операции процесса производства распиленных и строганых лесоматериалов отдельные, выполняемые субподрядчиком