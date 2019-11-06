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    Главная / Торговый портал / Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали / Проволока легированная пружинная 2ММ Н-ХН-2 60С2А ГОСТ 14963-78
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока легированная пружинная 2ММ Н-ХН-2 60С2А ГОСТ 14963-78

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока легированная пружинная 2ММ Н-ХН-2 60С2А ГОСТ 14963-78- Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
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    Проволока легированная пружинная 2ММ Н-ХН-2 60С2А ГОСТ 14963-78

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      Ставка НДС, %
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      Не указана
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Велес"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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