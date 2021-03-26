Каркас конструкция цельносварная для ящика ШОМ-02-02 металл 580х500х1850ММ серый ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО"
Мебель металлическая для офисов
Не указана
Вешалка 2-пролетная напольная М163-05 сталь черная 2000х600х1765ММ 38 крючков для пальто и 38 крючков для головных уборов
Мебель металлическая для офисов
от 7308₽
Шкаф металлический архивный AL-1896 1850х960х450ММ серый 59КГ 2 двери раздвижные (купе)
Мебель металлическая для офисов
от 20000₽
Шкаф металлический архивный AL-2015 1500х450х2000ММ серый 103КГ 2 двери раздвижные (купе)
Мебель металлическая для офисов
от 22000₽
Полка для клавиатуры выдвижная PULSE K-2 GREY ABS металл/пластик светло-серый
Мебель металлическая для офисов
от 1056₽
Каркас первого ряда мобильной трибуны сталь 09Г2С 4650х1550х1450ММ RAL7040 серый на 14 посадочных мест ООО "СПМ 33" Россия
Мебель металлическая для офисов
от 17870,14₽
Каркас третьего ряда телескопической трибуны сталь 09Г2С 6940х2535х1900ММ RAL7040 серый на 31 посадочное место ООО "СПМ 33" Россия
Мебель металлическая для офисов
от 23822,45₽
Каркас первого ряда телескопической трибуны сталь 09Г2С 6940х2535х1900ММ RAL7040 серый на 31 посадочное место ООО "СПМ 33" Россия
Мебель металлическая для офисов
от 23822,45₽
Вешалка напольная ВТ01.2 металл черная 1300ММ 22х2 крючка, на колесной опоре
Мебель металлическая для офисов
от 8520₽
Каркас второго ряда телескопической трибуны сталь 09Г2С 6940х2535х1900ММ RAL7040 серый на 31 посадочное место ООО "СПМ 33" Россия
Мебель металлическая для офисов
от 23822,45₽
Каркас второго ряда мобильной трибуны сталь 09Г2С 6250х1550х1450ММ RAL7040 серый на 20 посадочных мест ООО "СПМ 33" Россия
Мебель металлическая для офисов
от 24332,84₽
Каркас первого ряда мобильной трибуны сталь 09Г2С 6250х1550х1450ММ RAL7040 серый на 20 посадочных мест ООО "СПМ 33" Россия
Мебель металлическая для офисов
от 24332,84₽