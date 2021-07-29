Шкаф для документов закрытый Технофорвард пк-тф-шпр75х80ж-в1-49 750х800х370ММ итальянский орех ЛДСП 2-дверный широкий приставной, дверцы жалюзи
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Технофорвард пк-тф-шпр75х80ж-в1-49 750х800х370ММ итальянский орех ЛДСП 2-дверный широкий приставной, дверцы жалюзи- Шкафы офисные деревянные
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