Шкаф для документов закрытый Технофорвард пк-тф-ш212х75з-в1-49 2120х750х370ММ итальянский орех, слоновая кость ДСП 2-дверный широкий
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Технофорвард пк-тф-ш212х75з-в1-49 2120х750х370ММ итальянский орех, слоновая кость ДСП 2-дверный широкий- Шкафы офисные деревянные
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