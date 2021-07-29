Шкаф для документов закрытый Технофорвард пк-тф-ш145х75с/м-в1-49 1450х750х370ММ итальянский орех, слоновая кость МДФ 2-дверный широкий средний
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Технофорвард пк-тф-ш145х75с/м-в1-49 1450х750х370ММ итальянский орех, слоновая кость МДФ 2-дверный широкий средний- Шкафы офисные деревянные
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