Шкаф для документов закрытый Технофорвард пк-тф-ш145х75-в1-54 1450х750х370ММ итальянский орех, слоновая кость ДСП 2-дверный широкий средний
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Технофорвард пк-тф-ш145х75-в1-54 1450х750х370ММ итальянский орех, слоновая кость ДСП 2-дверный широкий средний- Шкафы офисные деревянные
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