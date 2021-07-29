Шкаф для документов открытый Технофорвард пк-тф-сж212х75-в1-49 2120х750х370ММ итальянский орех, слоновая кость ДСП без дверей широкий
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов открытый Технофорвард пк-тф-сж212х75-в1-49 2120х750х370ММ итальянский орех, слоновая кость ДСП без дверей широкий- Шкафы офисные деревянные
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