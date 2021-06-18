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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Фотореле SEN26/LXР02 SEN26 2200ВТ 10А IP44 белый Feron
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фотореле SEN26/LXР02 SEN26 2200ВТ 10А IP44 белый Feron

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотореле SEN26/LXР02 SEN26 2200ВТ 10А IP44 белый Feron- Части светильников и осветительных устройств
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    Фотореле SEN26/LXР02 SEN26 2200ВТ 10А IP44 белый Feron

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    Поставщики
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • НОВИКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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