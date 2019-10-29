Теплоизоляция трубная Энергофлекс Супер 22/6ММ
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 22,42₽
Монтаж кондиционера 13
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Установка умывальника (тюльпан)
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Установка воронок водосточных ГЭСН 06-01-001-01. Состав работ 01 Раскрой и установка досок 02 Установка щитов опалубки 03 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 04 Установка арматуры 05 Укладка бетонной смеси
Работы строительно-монтажные прочие
от 1094₽
Обслуживание шлейфа с пожарными извещателями взрывозащищенного исполнения ТРВ-2, ИП103-1, ИП103-2 Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 156,88₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание извещателя пожарного теплового адресного С 2000-ИП
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Не указана
Техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций БКТП-40/10
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание кабельной системы
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Монтаж оборудования вытяжных систем
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Не указана
Техническое обслуживание внеплощадочных кабельных линий связи
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Текущий ремонт электропроводки с заменой выгоревших частей
Работы электромонтажные
Не указана
Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации банка, кассового узла, хранилища, бухгалтерии 3 категория 1 месяц
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Не указана