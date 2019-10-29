Теплоизоляция трубная Энергофлекс Супер 22/6ММ Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 22,42 ₽ В корзину

Монтаж кондиционера 13 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Установка умывальника (тюльпан) Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Установка воронок водосточных ГЭСН 06-01-001-01. Состав работ 01 Раскрой и установка досок 02 Установка щитов опалубки 03 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 04 Установка арматуры 05 Укладка бетонной смеси Работы строительно-монтажные прочие от 1094 ₽ В корзину

Обслуживание шлейфа с пожарными извещателями взрывозащищенного исполнения ТРВ-2, ИП103-1, ИП103-2 Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 156,88 ₽ В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание извещателя пожарного теплового адресного С 2000-ИП Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации Не указана В корзину

Техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций БКТП-40/10 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Техническое обслуживание кабельной системы Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Монтаж оборудования вытяжных систем Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха Не указана В корзину

Техническое обслуживание внеплощадочных кабельных линий связи Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Текущий ремонт электропроводки с заменой выгоревших частей Работы электромонтажные Не указана В корзину