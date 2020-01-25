Установка секции 500x2000СМ
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана
Техническое обслуживание световых приборов светодиодных заливных полного вращения "Вращающаяся голова" чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка специальными жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Текущий ремонт светильников, вводных кабелей в здании
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов ,пригодных к эксплуатации
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 212304₽
Ремонт кабельной линии №1
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 105433,35₽
Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 1 за каждый последующий шлейф
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 60,17₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов (офисных и промышленных зданий и помещений)
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 17372₽
Монтаж кондиционеров бытовых и сплит-систем
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 3850₽
Демонтаж и последующий монтаж кабельной системы структурированных кабельных сетей (СКС)
Работы электромонтажные
от 589213₽
Техническое обслуживание лифта малогрузового
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Облицовка оконных и дверных откосов по сплошному основанию на клее декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана
Пусконаладочные работы газорегуляторного пункта (ГРП, ГРПШ)
Работы электромонтажные
Не указана