Установка секции 500x2000СМ Работы строительно-монтажные прочие Не указана В корзину

Техническое обслуживание световых приборов светодиодных заливных полного вращения "Вращающаяся голова" чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка специальными жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Текущий ремонт светильников, вводных кабелей в здании Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов ,пригодных к эксплуатации Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 212304 ₽ В корзину

Ремонт кабельной линии №1 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки от 105433,35 ₽ В корзину

Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 1 за каждый последующий шлейф Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 60,17 ₽ В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов (офисных и промышленных зданий и помещений) Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 17372 ₽ В корзину

Монтаж кондиционеров бытовых и сплит-систем Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 3850 ₽ В корзину

Демонтаж и последующий монтаж кабельной системы структурированных кабельных сетей (СКС) Работы электромонтажные от 589213 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта малогрузового Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Облицовка оконных и дверных откосов по сплошному основанию на клее декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов Работы строительно-монтажные прочие Не указана В корзину