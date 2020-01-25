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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха / Монтаж воздушной завесы
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж воздушной завесы

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж воздушной завесы- Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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    Монтаж воздушной завесы

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    Поставщики
    • ООО "ПКК"
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      Спецификация
      Ремонт машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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