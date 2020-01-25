Проверка возможности сдачи объекта на пульт централизованного наблюдения Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 60,17₽
Монтаж короба ПВХ
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана
Ошкуривания секции 500x2000СМ
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана
Обшивка каркаса профлистом
Работы строительно-монтажные прочие
от 1176,23₽
Услуги по замене вертикальных жалюзи (установка и демонтаж старых)
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 902₽
Монтаж оборудования вытяжных систем
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Не указана
Техническое обслуживание системы автоматики
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Монтаж точечных светильников
Работы электромонтажные
Не указана
Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф Регламент 2
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 182,73₽
Установка шлагбаума автоматического 6.3М
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана
Монтаж светильника точечного
Работы электромонтажные
Не указана
Производство изоляционных работ трубопроводов диаметром 180ММ изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
Работы изоляционные
от 44,56₽