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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха / Монтаж воздуховодов (+крепеж)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж воздуховодов (+крепеж)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж воздуховодов (+крепеж)- Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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    Монтаж воздуховодов (+крепеж)

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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ООО "ПКК"
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      Спецификация
      Ремонт машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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