Установка закладных деталей
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана
Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
Работы строительно-монтажные прочие
от 51,04₽
Теплоизоляция медных фреонопроводов по всей длине для труб 1/4" и 3/8" Энергофлекс вспененный материал
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Монтаж светильника устанавливаемого вне зданий с лампами накаливания
Работы электромонтажные
от 2796₽
Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 53,93₽
Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100ММ площадью до 500СМ2
Работы строительно-монтажные прочие
от 558,5₽
Ремонт и замена электропроводки
Работы электромонтажные
от 10₽
Монтаж сплит-систем Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC серии "Классик Инвертер Евро" с демонтажом установленного оборудования кондиционирования
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Услуги по установке сплит-систем (межблочная трасса до 3 метров)
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Не указана
Работа по монтажу систем коллективного приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 и спутникового телевидения DVB-S2
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Не указана
Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой
Работы электромонтажные
Не указана
Установка опалубки
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана