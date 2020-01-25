Монтаж светильника в потолок типа "Армстронг"
Работы электромонтажные
Не указана
Обслуживание кабеля десятипарного 10М Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 95,82₽
Устройство кровельных покрытий из листовой стали
Работы строительно-монтажные прочие
от 777,52₽
Установка ворот уличных въездных 5х2.2М
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана
Монтаж сплит-систем Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC серии "Классик Инвертер Евро" с демонтажом установленного оборудования кондиционирования
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Строительно-монтажные работы
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана
Монтаж кнопки "выход" около двери внутри помещения
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 472₽
Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 875₽
Сварка оптоволокна в кроссе, в муфте
Работы электромонтажные
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание источника питания РИП
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Не указана
Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 40,78₽
Теплоизоляция трубная 34х9ММ 2М вспененный полиэтилен
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 19,1₽