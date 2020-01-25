Монтаж светильника в потолок типа "Армстронг" Работы электромонтажные Не указана В корзину

Обслуживание кабеля десятипарного 10М Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 95,82 ₽ В корзину

Устройство кровельных покрытий из листовой стали Работы строительно-монтажные прочие от 777,52 ₽ В корзину

Установка ворот уличных въездных 5х2.2М Работы строительно-монтажные прочие Не указана В корзину

Монтаж сплит-систем Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC серии "Классик Инвертер Евро" с демонтажом установленного оборудования кондиционирования Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Строительно-монтажные работы Работы строительно-монтажные прочие Не указана В корзину

Монтаж кнопки "выход" около двери внутри помещения Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки от 472 ₽ В корзину

Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 875 ₽ В корзину

Сварка оптоволокна в кроссе, в муфте Работы электромонтажные Не указана В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание источника питания РИП Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации Не указана В корзину

Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 40,78 ₽ В корзину