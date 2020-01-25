Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха / Монтаж оборудования вытяжных систем
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж оборудования вытяжных систем

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж оборудования вытяжных систем- Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
    1
    Монтаж оборудования вытяжных систем

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    Т
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПКК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Ремонт машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Монтаж светильника в потолок типа "Армстронг"
    Работы электромонтажные
    Не указана
    В корзину
    Обслуживание кабеля десятипарного 10М Регламент 1
    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
    от 95,82
    В корзину
    Устройство кровельных покрытий из листовой стали
    Работы строительно-монтажные прочие
    от 777,52
    В корзину
    Установка ворот уличных въездных 5х2.2М
    Работы строительно-монтажные прочие
    Не указана
    В корзину
    Монтаж сплит-систем Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC серии "Классик Инвертер Евро" с демонтажом установленного оборудования кондиционирования
    Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
    Не указана
    В корзину
    Строительно-монтажные работы
    Работы строительно-монтажные прочие
    Не указана
    В корзину
    Монтаж кнопки "выход" около двери внутри помещения
    Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
    от 472
    В корзину
    Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи
    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
    от 875
    В корзину
    Сварка оптоволокна в кроссе, в муфте
    Работы электромонтажные
    Не указана
    В корзину
    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание источника питания РИП
    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
    Не указана
    В корзину
    Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ Регламент 1
    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
    от 40,78
    В корзину
    Теплоизоляция трубная 34х9ММ 2М вспененный полиэтилен
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    от 19,1
    В корзину
    Позвонить