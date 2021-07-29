Шкаф для документов закрытый 1258х758х600ММ бук Бавария ЛДСП алюминиевый профиль PS48 Cinetto/ ЛДСП 8001-04 1-дверный по индивидуальному заказу

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый 1258х758х600ММ бук Бавария ЛДСП алюминиевый профиль PS48 Cinetto/ ЛДСП 8001-04 1-дверный по индивидуальному заказу- Шкафы офисные деревянные