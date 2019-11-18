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    Главная / Торговый портал / Печи бытовые электрические / Хлебопечь Panasonic SD-ZB2502BTS
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Хлебопечь Panasonic SD-ZB2502BTS

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Хлебопечь Panasonic SD-ZB2502BTS- Печи бытовые электрические
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    Хлебопечь Panasonic SD-ZB2502BTS

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      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "КЛИКШОП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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