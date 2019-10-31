Гиря калибровочная лабораторная 2000Г класс F2 с проточкой в футляре

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гиря калибровочная лабораторная 2000Г класс F2 с проточкой в футляре- Разновесы для весов всех типов