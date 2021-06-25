Цена без НДС, руб.
122091,06
Цена с НДС, руб.
146509,28
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Лабораторные весы с самокалибровкой Наибольший предел взвешивания 610 г
Дискретность отсчета 0,001 г
Наименьший предел взвешивания 0,1 г
СКО в эксплуатации 0,001 г
Размер платформы 128x128 мм
Габариты (ДхГхВ)210х317х86 мм
Масса 4,6 кг