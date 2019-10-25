Секция (кресла) "Конференц" трехместная в сложенном состоянии 26-28СМ, в разложенном 45СМ, ширина сиденья 39СМ, спинки 40СМ, длина мобильного основания 50

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Секция (кресла) "Конференц" трехместная в сложенном состоянии 26-28СМ, в разложенном 45СМ, ширина сиденья 39СМ, спинки 40СМ, длина мобильного основания 50- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом