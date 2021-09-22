Кресло для приемных и переговорных Samurai SL-1 натуральная кожа New Leather/ сетчатая ткань/ полиуретан/ сталь коричневый 70х71х138СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для приемных и переговорных Samurai SL-1 натуральная кожа New Leather/ сетчатая ткань/ полиуретан/ сталь коричневый 70х71х138СМ- Мебель для офисов и предприятий торговли