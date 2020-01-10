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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями / Аэратор пневматический проходной ПОЛИПОР 130х1000ММ с торцевым элементом резьбовым ТУ 4859-112-10841261-95
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аэратор пневматический проходной ПОЛИПОР 130х1000ММ с торцевым элементом резьбовым ТУ 4859-112-10841261-95

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аэратор пневматический проходной ПОЛИПОР 130х1000ММ с торцевым элементом резьбовым ТУ 4859-112-10841261-95- Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
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    Аэратор пневматический проходной ПОЛИПОР 130х1000ММ с торцевым элементом резьбовым ТУ 4859-112-10841261-95

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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    • ООО НПФ "ЭТЕК ЛТД"
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      Спецификация
      Торговля оптовая специализированная прочая
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая специализированная прочая
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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    Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
    Не указана
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