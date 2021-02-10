Тройник ТШС 530x12-К60-159x8-К48-5.4-0.75-У ТУ 102-488/1-05 изоляция типа Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник ТШС 530x12-К60-159x8-К48-5.4-0.75-У ТУ 102-488/1-05 изоляция типа Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014- Фитинги для труб стальные, кроме литых