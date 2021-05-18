Пылесос вертикальный Karcher DS 6 Premium Mediclean 1400ВТ белый промышленный (профессиональный)

Спецификация
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Характеристики
Тип пылесоса: вертикальный
Питание: 220 В
Тип уборки: сухая
Мощность всасывания: 1400 вт
Мощность потребления: 650 вт
Тип пылесборника: аквафильтр
Управление мощностью на рукоятке: Нет
Труба всасывания: телескопическая металлическая
Турбощетка в комплекте: Нет
Фильтр тонкой очистки (НЕРА): Да
Уровень шума: 80 дб
Комплектация: переключаемая насадка для сухой уборки. щелевая насадка. насадка для мягкой мебе
Парковка: горизонтальная/вертикальная
Высота: 345 мм
Ширина: 289 мм
Глубина: 535 мм
Вес изделия: 7,5 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Цвет: белый
Страна происхождения: Германия
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край