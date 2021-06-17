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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор взрывозащищенный ВЭЛАН73-СД.Л.120С1(220АС)-30-УХЛ1 220В IP66 УХЛ1 1ExdIICT6
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор взрывозащищенный ВЭЛАН73-СД.Л.120С1(220АС)-30-УХЛ1 220В IP66 УХЛ1 1ExdIICT6

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор взрывозащищенный ВЭЛАН73-СД.Л.120С1(220АС)-30-УХЛ1 220В IP66 УХЛ1 1ExdIICT6- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    19
    Прожектор взрывозащищенный ВЭЛАН73-СД.Л.120С1(220АС)-30-УХЛ1 220В IP66 УХЛ1 1ExdIICT6

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    Цена
    от 89364,15
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    Поставщики
    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      139830,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      165000
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      165000c НДС
    • ООО "Меридиан СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      93220,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      110000
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      110000c НДС
    • ООО "ТД "ВЭЛАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      87750
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      103545
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      ВЭЛАН73-СД.Л.120С1(220АС)-30-УХЛ1
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      103545c НДС
    • ООО "МС "НГ-КОМПЛЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75732,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      89364,15
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Диаметр подводимого кабеля: 10-14мм Количество и сечение подсоединяемых жил: 3х(1-2,5)мм2 Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75: I Температура эксплуатации: от - 60°С до + 50°С; Коэффициент мощности: cosφ≥0,95
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Подробнее
      89364,15c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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