Кресло для руководителя Бюрократ CH-868 AXSN искусственная кожа черный 54х46х115.5СМ Top Gun
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Кресло СН-868 YAXSN коричневая экокожа Кресло руководителя современного дизайна. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты с помощью газлифта. Крестовина пластиковая с антивандальными накладками. Подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи. Ограничение по весу: 120 кг. Материал обивки коричневая искусственная кожа. Размеры: высота кресла – 1075-1115 мм, высота сиденья – 500-580 мм, ширина сиденья – 540 мм, глубина сиденья – 460 мм, диаметр крестовины – 710 мм.
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
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Минимальная партия
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Регионы поставки
Свердловская область, Ярославская область, Нижегородская область, Челябинская область, Саратовская область, Иркутская область, Тюменская область, Приморский край, Краснодарский край, Красноярский край, Чувашская Республика - Чувашия, Хабаровский край
Кресло для руководителя Chairman 769 /00-07017614 ткань TW-11/сетчатый акрил/пластик/металл хромированный черный N 120/130х48.5х66.5СМ 120КГ синхромеханизм, Sipro-механизм, газпатрон 3 класс по стандарту Germany DIN 4550 с подлокотниками, крестовина на роликах по стандарту BIFMA 5.1 (США)