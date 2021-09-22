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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя Бюрократ CH-868 AXSN искусственная кожа черный 54х46х115.5СМ Top Gun
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя Бюрократ CH-868 AXSN искусственная кожа черный 54х46х115.5СМ Top Gun

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Бюрократ CH-868 AXSN искусственная кожа черный 54х46х115.5СМ Top Gun- Мебель для офисов и предприятий торговли
    54
    Кресло для руководителя Бюрократ CH-868 AXSN искусственная кожа черный 54х46х115.5СМ Top Gun

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    Цена
    от 8508
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    Поставщики
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22896
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27475,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      CH-868AXSN/BLACK, крестовина пластик,обивка кожзам, черного цвета, ГОСТ 19917-93
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      27475,2c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16800c НДС
    • ООО "ТЕХСНАБСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13337,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15738,08
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15738,08c НДС
    • ООО "ФАРЕНГЕЙТ СЕРВИСМЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15700
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      15700
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
      Подробнее
      15700c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15000c НДС
    • ООО "ДЭФО-МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11617,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13941
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      13941c НДС
    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13860
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      13860
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13860c НДС
    • ООО "ОФИС - ГАЛЕРЕЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10159,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12191
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12191c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9990
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11988
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11988c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9601,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11522
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11522c НДС
    • ООО "Арт-Мёбиле"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9694,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11440
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло офисное для руководителя Бюрократ CH-868 черное
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11440c НДС
    • ООО ТД "Офис плюс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9600
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11328
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Цвет: черный. Подлокотники: пластиковые с мягкими накладками. Крестовина: пластик (стеклонаполненный полиамид РА66+30%GF, литье); стандарт BIFMA. Колеса: стандарт BIFMA. Наполнитель: эластичный высокоупругий поролон. Обивка: искусственная кожа. Механизм: механизм качания. Фиксация: в рабочем положении (в 1-ом).
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11328c НДС
    • ПАНЬКОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9355,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11227
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Астраханская область
      Подробнее
      11227c НДС
    • ООО "БУМАГА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8914,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10697
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      CH-868AXSN/BLACK, крестовина пластик,обивка кожзам, черного цвета, ГОСТ 19917-93
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10697c НДС
    • ООО "АТЛАНТ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10668
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10668c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10440
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      22000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10440c НДС
    • ООО "ПРИОРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10320
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      22000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10320c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10200c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПОВОЛЖЬЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8470,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10165
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      22000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10165c НДС
    • ООО А-ЛЕКС
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10080
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10080c НДС
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10000c НДС
    • ООО ТК "КАН-ТЭРРИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8158,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9790
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло СН-868 YAXSN коричневая экокожа Кресло руководителя современного дизайна. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты с помощью газлифта. Крестовина пластиковая с антивандальными накладками. Подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи. Ограничение по весу: 120 кг. Материал обивки коричневая искусственная кожа. Размеры: высота кресла – 1075-1115 мм, высота сиденья – 500-580 мм, ширина сиденья – 540 мм, глубина сиденья – 460 мм, диаметр крестовины – 710 мм.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9790c НДС
    • ООО "ОФИС-2000"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9200c НДС
    • ООО "ТД ОФИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7722,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9112,5
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9112,5c НДС
    • ООО "ТФБИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • КАЗАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      30000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • ООО "Евро-Офис"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7415,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8750
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Размер: 1155х540х460
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      8750c НДС
    • ООО "ДМ ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7090
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8508
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8508c НДС
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОМОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОНТИНЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Свердловская область, Ярославская область, Нижегородская область, Челябинская область, Саратовская область, Иркутская область, Тюменская область, Приморский край, Краснодарский край, Красноярский край, Чувашская Республика - Чувашия, Хабаровский край
      Подробнее
      Не указана
    • СТЕПАНЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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    Кресло конференц Chairman искусственная кожа/дерево черный матовый
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 6757,23
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    Кресло AV 133 PL (681 Н) MK экокожа 223 черный 112/122х49х64СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 9276,18
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    Кресло для руководителя Chairman 769 /00-07017614 ткань TW-11/сетчатый акрил/пластик/металл хромированный черный N 120/130х48.5х66.5СМ 120КГ синхромеханизм, Sipro-механизм, газпатрон 3 класс по стандарту Germany DIN 4550 с подлокотниками, крестовина на роликах по стандарту BIFMA 5.1 (США)
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 28000
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