Кресло для руководителя Бюрократ CH-868 AXSN искусственная кожа черный 54х46х115.5СМ Top Gun

Характеристики

Кресло СН-868 YAXSN коричневая экокожа Кресло руководителя современного дизайна. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты с помощью газлифта. Крестовина пластиковая с антивандальными накладками. Подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи. Ограничение по весу: 120 кг. Материал обивки коричневая искусственная кожа. Размеры: высота кресла – 1075-1115 мм, высота сиденья – 500-580 мм, ширина сиденья – 540 мм, глубина сиденья – 460 мм, диаметр крестовины – 710 мм.