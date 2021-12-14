Характеристики

Производитель ЧПТУП ВЭТП Свет Витебск Тип изделия Шинопровод Цоколь E27 Мощность 60 Вт Цвет Белый Степень защиты IP IP53 Длина 185 мм Высота 120 мм Ширина 115 мм С датчиком движения Нет С выключателем Нет Материал корпуса Пластик Класс защиты от поражения электрическим током I В комплекте с лампой Нет Цвет покрытия Нет (без) Совместимость с диммером Нет Кратность заказа 1 Исполнение решетки Белый Подходит для подвесного монтажа Нет Тип светильника Светильник пластиковый Подходит для монтажа на стену Да Ударопрочный IK08 Светораспределение Симметричное Материал растра/решетки Пластик Перфорированный растр/решетка Нет Перфорированный отражатель Нет Номинальное напряжение с 220 В Номинальное напряжение по 220 В Источник света Лампа накаливания Тип поверхности Матовый (-ая) Световой выход Прямой/Непрямой Устройство управления Не требуется Материал рассеивателя Прозрачное стекло Зажигающее устройство Не требуется Подходит для числа источников света 1 Отражатель Белый Артикул 41116