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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник накладной ПСХ 60 Евро 41116 60ВТ 220В Е27 185х120х115ММ белый/прозрачный IP53 с решеткой ЧПТУП "Витебское электротехническое предприятие "Свет"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник накладной ПСХ 60 Евро 41116 60ВТ 220В Е27 185х120х115ММ белый/прозрачный IP53 с решеткой ЧПТУП "Витебское электротехническое предприятие "Свет"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник накладной ПСХ 60 Евро 41116 60ВТ 220В Е27 185х120х115ММ белый/прозрачный IP53 с решеткой ЧПТУП "Витебское электротехническое предприятие "Свет"- Светильники и осветительные устройства
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    Светильник накладной ПСХ 60 Евро 41116 60ВТ 220В Е27 185х120х115ММ белый/прозрачный IP53 с решеткой ЧПТУП "Витебское электротехническое предприятие "Свет"

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    Цена
    от 1980
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1980
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1980
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Производитель ЧПТУП ВЭТП Свет Витебск Тип изделия Шинопровод Цоколь E27 Мощность 60 Вт Цвет Белый Степень защиты IP IP53 Длина 185 мм Высота 120 мм Ширина 115 мм С датчиком движения Нет С выключателем Нет Материал корпуса Пластик Класс защиты от поражения электрическим током I В комплекте с лампой Нет Цвет покрытия Нет (без) Совместимость с диммером Нет Кратность заказа 1 Исполнение решетки Белый Подходит для подвесного монтажа Нет Тип светильника Светильник пластиковый Подходит для монтажа на стену Да Ударопрочный IK08 Светораспределение Симметричное Материал растра/решетки Пластик Перфорированный растр/решетка Нет Перфорированный отражатель Нет Номинальное напряжение с 220 В Номинальное напряжение по 220 В Источник света Лампа накаливания Тип поверхности Матовый (-ая) Световой выход Прямой/Непрямой Устройство управления Не требуется Материал рассеивателя Прозрачное стекло Зажигающее устройство Не требуется Подходит для числа источников света 1 Отражатель Белый Артикул 41116
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      1980c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ"
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      Цена без НДС, руб.
      81,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      95,66
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      95,66c НДС
    • ООО "АРТ-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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